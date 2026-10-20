Расписание матчей НХЛ в ночь с 20 на 21 октября 2026 года

В ночь с 20 на 21 октября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ в ночь с 20 на 21 октября 2026 года (время московское):

2:00. «Монреаль Канадиенс» — «Сан-Хосе Шаркс»;

2:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс»;

2:00. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Анахайм Дакс»;

2:00. «Вашингтон Кэпиталз» — «Лос-Анджелес Кингз»;

2:00. «Нью-Джерси Дэвилз» — «Колорадо Эвеланш»;

3:00. «Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс»;

3:00. «Даллас Старз» — «Бостон Брюинз»;

4:00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Миннесота Уайлд»;

4:40. «Сиэтл Кракен» — «Детройт Ред Уингз»;

5:00. «Ванкувер Кэнакс» — «Каролина Харрикейнз»;

5:30. «Вегас Голден Найтс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Вегас Голден Найтс» с 16 очками после 10 игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набрав 15 очков в 10 матчах.

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