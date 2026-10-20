Рыбин — о СКА: Разин точно способен даже с этой командой выиграть Кубок Гагарина

Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о назначении Андрея Разина на пост главного тренера СКА.

— Думаю, Разин совершенно точно способен даже с этой командой выиграть Кубок Гагарина. Думаю, все эти ситуации позабудутся, с новой страницы всё начнут, потихоньку всё будет по-другому.

— У Разина характер не самый удобный и приятный. Это не помешает его работе в СКА со звёздами?

— Слушайте, а у кого характер подарок? Каждый человек хочет выиграть, стремится выигрывать. Все мы люди, все мы совершаем ошибки.

— Хотели бы вы, и насколько возможно, чтобы Разин в этом уже сезоне привёл ваш бывший клуб к победе в плей-офф КХЛ?

— А почему нет? Я в принципе за хоккей, как и всегда говорил. Пусть выигрывает сильнейший, — цитирует Рыбина LiveResult.