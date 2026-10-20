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Рыбин — о СКА: Разин точно способен даже с этой командой выиграть Кубок Гагарина

Рыбин — о СКА: Разин точно способен даже с этой командой выиграть Кубок Гагарина
Комментарии

Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о назначении Андрея Разина на пост главного тренера СКА.

— Думаю, Разин совершенно точно способен даже с этой командой выиграть Кубок Гагарина. Думаю, все эти ситуации позабудутся, с новой страницы всё начнут, потихоньку всё будет по-другому.

— У Разина характер не самый удобный и приятный. Это не помешает его работе в СКА со звёздами?
— Слушайте, а у кого характер подарок? Каждый человек хочет выиграть, стремится выигрывать. Все мы люди, все мы совершаем ошибки.

— Хотели бы вы, и насколько возможно, чтобы Разин в этом уже сезоне привёл ваш бывший клуб к победе в плей-офф КХЛ?
— А почему нет? Я в принципе за хоккей, как и всегда говорил. Пусть выигрывает сильнейший, — цитирует Рыбина LiveResult.

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