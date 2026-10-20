«Он никогда не бывает доволен достигнутым». Стэмкос — о Никите Кучерове

Бывший нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг», а ныне игрок «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос высказался о трудолюбии российского форварда «молний» Никиты Кучерова.

«Он считает, что у всех должна быть такая же трудовая этика. Если в команде есть игрок, которому трудно отдать пас или разыграть комбинацию, он говорит: «Почему они не тренируются на льду по два часа каждый день, как я?»

Это мотивирует тебя как игрока, когда ты видишь, что лучший хоккеист выкладывается по полной. Тебе тоже хочется так выкладываться. Мартен Сан-Луи как-то сказал мне, что, наблюдая за мной, молодым игроком, он сам немного воодушевлялся и хотел, так сказать, не отставать от молодых ребят в лиге. То же самое я чувствовал по отношению к Кучу. Я видел, как Куч выходит на лёд, видел, как он выкладывается, и это меня вдохновляло.

Кучеров никогда не бывает доволен достигнутым. После того как мы выиграли второй Кубок в Тампе (в 2021 году), ко мне домой пришла куча ребят. Было часа три или четыре утра. У нас был Кубок Стэнли, а он говорил о Макдэвиде и Маккинноне, о том, что, по его мнению, они на голову выше его, и он хотел попасть на их уровень. Вот о чём он говорил после того, как выиграл Кубок Стэнли и набрал 30 с чем-то очков в плей-офф. Но это ли