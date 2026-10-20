Форвард СКА Николай Голдобин пропустит до двух недель из-за травмы

Нападающий СКА Николай Голдобин получил повреждение и пропустит от 10 до 14 дней. Об этом сообщил главный тренер петербургского клуба Андрей Разин.

«Буквально вчера вечером позвонил доктор и сказал, что такая ситуация по Николаю. Я так понял, 10-14 дней его не будет. Но он будет тренироваться, надеюсь, форму свою не растеряет», — приводит слова Разина ТАСС.

Голдобин является лучшим бомбардиром текущего сезона, набрав 19 (3+16) очков в 15 матчах чемпионата.

СКА в текущем сезоне провёл 15 матчей, в которых набрал 17 очков. Армейская команда занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.