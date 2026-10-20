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Нападающий «Коламбуса» объяснил, почему он был рад уходу Кирилла Марченко из команды

Нападающий «Коламбуса» объяснил, почему он был рад уходу Кирилла Марченко из команды
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Адам Фантилли заявил, что был рад обмену российского нападающего Кирилла Марченко в «Торонто Мэйпл Лифс». Ранее россиянин запросил обмен из клуба.

«Здорово, что у нас теперь есть ребята, которые хотят здесь быть. Было бы сущим кошмаром, если бы весь год в команде находился игрок, который здесь играть не хочет. Я рад, что этот обмен удалось осуществить именно тогда, когда это было сделано», — цитирует Фантилли пресс-служба клуба.

«Торонто», помимо Марченко, получил Майлза Вуда и Элвиса Мерзликина (с сохранением части зарплаты). В «Коламбус» отправились Мэтт Н