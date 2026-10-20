«Даррен больше напоминает русского парня». Главный тренер «Сибири» оценил игру Дица

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков оценил игру защитника Даррена Дица в текущем сезоне КХЛ.

— Даррен Диц в этом году пополнил состав «Сибири», он сейчас напоминает себя времён выступления за «Барыс». Как видите его дальнейшую игру, особенно в большинстве?

— Вообще я бы хотел похвалить Даррена. Знаете, по всему тренировочному процессу, как в команде он себя ведёт, больше напоминает русского парня, такой вот с характером тоже и командный игрок. Мы понимали, что в условном ЦСКА ему не всегда такая роль доставалась, как это было в «Барысе».

— Хотелось бы отдельно спросить про Егора Коршкова. Насколько его игра на данный момент соответствует вашим ожиданиям, в каких компонентах ждёте улучшений?

— С Егором мы часто общаемся, разговариваем, вчера только сидели и смотрели нарезки его игр. Он сам понимает, что не играет на тот уровень, который может показать. Он переживает, работает, думаю, что мы увидим ещё другого Егора.

— Сегодня в официальный список травмированных был помещён Иван Воробьёв. Есть ли понимание, в какие сроки нападающий сможет вернуться в строй?

— Там травма не сильно серьёзная, просто ждём. Со дня на день, может быть, присоединится, условно, в Магнитогорске или Челябинске. Просто нужно определённые медицинские профилактические действия произвести, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.