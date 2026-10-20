«Меня вообще не устраивает его игра». Тамбиев высказался о кризисе легионера «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заявил, что недоволен игрой нападающего Дилана Сикьюры.

– В прошлом матче Сикьюра забил победный буллит в ворота «Лады». Почему сегодня поменяли третьего бьющего?

– Решил вот так. Решили выпустить вот этих игроков, потому что, в принципе, он и в овертайме не играл. Только в концовке вышел. И меня вообще не очень устраивает его игра. Мы ждём от него большего. Потому он и не бросал в буллитной серии.

– В большинстве у вас очень хорошо срабатывает комбинация с Максимом Летуновым на пятаке. Почему в овертайме не выпустили его?

– Вот сейчас как раз про это говорили. Если не забили, значит, я ошибся. Выпустили Сикьюру.

– У него тоже был момент на самых последних секундах.

– Так забивай тогда. Забивай. На то сюда и призван – забивать голы. А как ещё? Тогда можно было и Мишу Меликова выпустить. Он бы тоже шайбу подвигал. Мы выпустили тех, кто должен… Не должен, а обязан забивать. Но они в очередной раз не забили. Вот видите, если так дальше разворачивать, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.