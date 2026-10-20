15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал подписание третьего вратаря в команду

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал подписание третьего вратаря в команду
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о подписании просмотрового контракта с голкипером Вадимом Жеренко.

– Недавно вы подписали на просмотровый контракт Вадима Жеренко, хотя вроде вратарская бригада – последняя линия, которая нуждается в «Динамо» в усилении. Можете ли рассказать о планах на него и есть ли план, сыграет ли вообще он?
– Понимаете, количество – это не качество. Три вратаря, но пока у нас нет конкретно первого номера, потому что и вратарская линия в том числе должна играть сильнее. Он тренируется, готовится. Пока ставку делаем вот на этих двух вратарей. Он недавно прилетел и только присоединился к команде. Скажу ещё раз, что количество – это не качество. Пока не знаю, когда он сыграет. Сегодня играл Моторыгин, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Официально
Голкипер Вадим Жеренко заключил просмотровый контракт с московским «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android