Тамбиев — об игре номинальных лидеров «Динамо»: моё терпение уже подзаканчивается

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заявил, что недоволен игрой лидеров команды в текущем сезоне.

– Игра некоторых игроков по-прежнему находится на том уровне, который находится ниже ожидаемого. Многие игроки не берут на себя бремя лидерства. Не считаете ли вы, что наступил тот момент, когда уже нужно действовать решительнее и предпринимать ходы, подобные тому, что совершила «Сибирь» в отношении Тейлора Бека?

– Согласен, что есть игроки, которые не оправдывают и играют ниже своего уровня. Это сложная тема и сложный вопрос. Чтобы произвести действие, нужна глубина состава. Когда у меня она появится, я произведу действие, уж поверьте мне. Ребята появляются, сегодня играл Давыдов. Мы всё видим. Что вы думаете, что мы не видим? Я всё вижу и всё понимаю.

От многих игроков мы ждём большего. Согласен, что моё терпение уже подзаканчивается. Но пока я не могу произвести действие, потому что есть нехватка глубины состава. Что касается таких моментов, думаем, общаемся. Тут такой непростой момент. Мы же не можем играть в усечённом составе, если я посажу кого-нибудь на трибуну. Мы же не можем играть в 9-10 нападающих. Вот когда вернутся травмированные, а они уже скоро вернутся, тогда у меня будут ходы для манёвров. Сейчас у меня их не так много. Пока мы всё говорим игрокам, но говорить – это одно, а когда производишь действие – это совсем другое. Вы совершенно правильно говорите, просто не хочется здесь называть фамилии, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.