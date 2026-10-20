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«Он перезагружает карьеру». Тамбиев заступился за молодого защитника «Динамо»

«Он перезагружает карьеру». Тамбиев заступился за молодого защитника «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заявил, что доверяет молодому защитнику Никите Новикову.

– В межсезонье в состав «Динамо» вернулся Никита Новиков, от которого у многих болельщиков были высокие ожидания как от человека, отыгравшего три года за океаном. Видно, что вы ему доверяете и не наказываете, как некоторых других защитников команды. Но нет ли у вас ощущения, что количество ошибок с его стороны в последнее время просто зашкаливает?
– По Новикову скажу так. Здесь долго можно говорить. Мы строим новую команду. Он молодой защитник. Если вспоминать его игру в АХЛ, то первый сезон там он начал здорово, второй – уже похуже, третий совсем слабо отыграл. Сейчас он перезагружает свою карьеру. Да, мы видим, что там есть защитник. И он тоже попал под ротацию, вы тут неправы, что он не попадал. Не всегда он проходил в состав. Сейчас у нас ситуация, что один защитник травмирован, другой приболел. Потому Новиков в составе. Но, опять же, когда вернутся остальные, конечно, мы посмотрим план ротации.

У него есть много хороших моментов, он цепкий защитник, хорош в отборе. Но, опять же, есть нехватка опыта. Плюс календарь сложный, игры идут через день, а свежесть и резкость должны компенсироваться опытом. Ему его не хватает. Но меня его игра в целом устраивает. Он интересный молодой защитник. Честно скажу, что мы стараемся подходить со спортивным принципом. Анализируем, смотрим, кто, чего и как. Стараемся поставить сильнейший состав, который есть у нас в руках. Как мы это видим. Если вы намекаете, что какие-то игроки у меня пользуются привилегиями, то такого нет. И никогда не было. Надо время, чтобы разобраться в людях, как они проводят две-три игры подряд. В принципе, они все ошибаются. Важно, как они реагируют и исправляются. Что вы зацепились за Новикова, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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