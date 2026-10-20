«Опасения есть всегда». Главный тренер «Сибири» — о предстоящих сложностях в регулярке

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о сложностях, которые ждут новосибирский клуб в текущем сезоне КХЛ.

— Вы сказали, что наложилась усталость, перелёты, два периода было явное доминирование московского «Динамо». Нет опасений, что в будущем это будет всё накапливаться, а игры будут сложнее даваться, то есть не всегда такие третьи периоды будут у команды?

— Опасения есть, конечно, всегда. Весь регулярный чемпионат невозможно пройти на одном дыхании, да, будут в любом случае трудности, физическая усталость. Тут вместе с тренерским штабом будем думать, как выходить из этих ситуаций, где-то дополнительный выходной дать, какие-то мероприятия медицинские сделать. Как говорится, всё в процессе. Предугадать, когда будет эта усталость, невозможно, просто надо будет быстро реагировать на неё.

— За «Сибирскими Снайперами» следите? Будете кого-то привлекать в основную команду?

— Да, конечно, следим, завтра уже в Санкт-Петербург прилетит [Януш] Хейбатов, мы его планируем ставить. Принципиально ещё думали про [Ивана] Рябова, посмотрим, может быть, его тоже, но он, по-моему, вызван в сборную.

— Александр Яремчук явно перезагрузил карьеру, после того как у него мало что получилось в «Торпедо». Сначала можно было списать на какой-то эмоциональный подъём, но всё-таки он уровень держит достаточно долго. Есть какое-то у вас понимание причин? Потому что ситуация похожа на то, что было с [Антоном] Косолаповым год назад.

— Во-первых, нам, тренерскому штабу, такие быстрые игроки нравятся. Мы хотим всё-таки, чтобы команда омолаживалась, было движение. Он эту роль тоже выполняет, двигается. По Антону Косолапову [скажу], наверное, всё-таки второй сезон так действует. Дай бог, чтобы через эти игры очки у него пойдут, потому что работает он нормально везде, то есть это где-то психология. Яремчук Сашка — молодец, воспользовался ситуацией, которая у нас сейчас есть, играет, приносит и удовольствие себе, и пользу команде, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.