19-летнему игроку «Питтсбурга» стало плохо во время полёта, самолёт вернулся в аэропорт

Нападающему «Питтсбург Пингвинз» Бенжамину Кинделу стало плохо в самолёте во время полёта команды после матча с «Ютой Маммот» (4:5). Как сообщает пресс-служба клуба, воздушное средство было вынуждено вернуться в аэропорт Солт-Лейк-Сити. Здоровью Киндела ничего не угрожает.
«Сегодня самолёт команды «Питтсбург Пингвинз» вернулся в международный аэропорт Солт-Лейк-Сити вскоре после взлёта из-за состояния нападающего Бена Киндела. Врачи, находившиеся на борту самолёта, оказали Бену немедленную помощь. По прибытии его уже ждала машина скорой помощи, игрока доставили в больницу для дальнейшего обследования. Бен находится в сознании, ясном уме и стабильном состоянии.
Здоровье и безопасность наших игроков, а также неприкосновенность частной жизни их семей являются для нас первостепенной задачей. Команда предоставит дополнительную информацию по мере необходимости», — сказано в сообщении «Питтсбурга».
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