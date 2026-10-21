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19-летнему игроку «Питтсбурга» стало плохо во время полёта, самолёт вернулся в аэропорт

19-летнему игроку «Питтсбурга» стало плохо во время полёта, самолёт вернулся в аэропорт
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Нападающему «Питтсбург Пингвинз» Бенжамину Кинделу стало плохо в самолёте во время полёта команды после матча с «Ютой Маммот» (4:5). Как сообщает пресс-служба клуба, воздушное средство было вынуждено вернуться в аэропорт Солт-Лейк-Сити. Здоровью Киндела ничего не угрожает.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2026, вторник. 04:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
5 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Карлссон (Раст, Новак) – 01:11 (pp)     1:1 Келлер (Круз, Шмальц) – 06:00     2:1 Стенлунд (Сергачёв, Макбэйн) – 10:10     2:2 Ракелль (Раст, Карлссон) – 27:01 (pp)     3:2 Шмидт (Стенлунд, Бут) – 31:44     4:2 Ямамото (Шмидт, Хэйтон) – 34:40     5:2 Шмальц (Келлер, Кули) – 41:36 (pp)     5:3 Чинахов (Кузьменко, Стастни) – 42:55     5:4 Карлайл (Ракелль, Корчак) – 54:55    

«Сегодня самолёт команды «Питтсбург Пингвинз» вернулся в международный аэропорт Солт-Лейк-Сити вскоре после взлёта из-за состояния нападающего Бена Киндела. Врачи, находившиеся на борту самолёта, оказали Бену немедленную помощь. По прибытии его уже ждала машина скорой помощи, игрока доставили в больницу для дальнейшего обследования. Бен находится в сознании, ясном уме и стабильном состоянии.

Здоровье и безопасность наших игроков, а также неприкосновенность частной жизни их семей являются для нас первостепенной задачей. Команда предоставит дополнительную информацию по мере необходимости», — сказано в сообщении «Питтсбурга».

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