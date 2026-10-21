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У тебя, *****, сколько кубков? Рот закрыл. Рафиков и Надворный обменялись репликами на скамейках штрафников

«У тебя, *****, сколько кубков? Рот закрыл». Рафиков и Надворный обменялись репликами
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Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков и нападающий «Нефтехимика» Матвей Надворный во время очного матча команд в регулярном чемпионате КХЛ одновременно оказались на скамейках штрафников за грубость. Во время этого между игроками случился разговор. «Нефтехимик» победил в матче со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Белозёров (Жафяров, Петунин) – 48:04 (5x4)    

Надворный: «У вас команда, *****, весь матч валялась, *****.
Рафиков: «У тебя, *****, сколько кубков? Рот закрыл!».
Надворный: «Ты чё, ********, *****?».

«Локомотив» во второй раз в сезоне ушёл со льда без заброшенной шайбы. Клуб идёт на второй строчке Запада, набрав 24 очка. «Нефтехимик» – второй на Востоке с 22 очками.

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