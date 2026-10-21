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Кирилл Марченко забил «Коламбусу» в первом же матче после обмена оттуда в «Торонто»

Кирилл Марченко забил «Коламбусу» в первом же матче после обмена оттуда в «Торонто»
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Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс». Примечательно, что это его первая же игра против бывшей команды после обмена.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Кристиансен (Воронков, Ничушкин) – 02:38     1:1 Марченко (Мэттьюс, Нюландер) – 08:16 (pp)     1:2 Нюландер (Райлли, Сиссонс) – 22:26     1:3 Мэттьюс (Рословик, Коуэн) – 23:12     1:4 Коуэн (Экман-Ларссон) – 26:48 (sh)     1:5 Рословик (Райлли, Коуэн) – 32:03     2:5 Койл (Силлинджер, Андре) – 44:13     2:6 Рифай (Райлли, Рословик) – 56:58    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Марченко отличился уже в первом периоде проходящего в эти минуты матча. Форвард отправил шайбу в ворота в большинстве с передач нападающих Остона Мэттьюса и Вильяма Нюландера.

Марченко играл за «Коламбус» с 2022 года. Летом 2026 года он был обменян в «Торонто», после чего подписал с новой командой контракт на шесть лет на общую сумму $ 75 млн. В текущем сезоне у него уже 11 (6+5) очков в 10 матчах.

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