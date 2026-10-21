Кирилл Марченко забил «Коламбусу» в первом же матче после обмена оттуда в «Торонто»

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс». Примечательно, что это его первая же игра против бывшей команды после обмена.

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Марченко отличился уже в первом периоде проходящего в эти минуты матча. Форвард отправил шайбу в ворота в большинстве с передач нападающих Остона Мэттьюса и Вильяма Нюландера.

Марченко играл за «Коламбус» с 2022 года. Летом 2026 года он был обменян в «Торонто», после чего подписал с новой командой контракт на шесть лет на общую сумму $ 75 млн. В текущем сезоне у него уже 11 (6+5) очков в 10 матчах.