15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Монреаль Канадиенс — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 21 октября 2026, счет 3:4 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2026/2027

«Сан-Хосе» отыгрался с 1:3 в матче с «Монреалем» и одержал победу в овертайме
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречались «Монреаль Канадиенс» и «Сан-Хосе Шаркс». Встреча, прошедшая на стадионе «Белл-центр» в Монреале, закончилась победой хозяев со счётом 3:4 в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Селебрини – 13:49     1:1 Судзуки (Слафковски, Хатсон) – 16:38     2:1 Слафковски (Кофилд) – 21:49     3:1 Кофилд (Судзуки, Дано) – 34:03     3:2 Миса (Шервуд) – 45:36     3:3 Тоффоли (Селебрини, Труба) – 51:09 (pp)     3:4 Селебрини (Штенберг, Смит) – 62:13 (pp)    

В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Ник Судзуки, Юрай Слафковски и Коул Кофилд. За «Сан-Хосе» забили оформивший дубль с голом в овертайме Маклин Селебрини, Майкл Миса и Тайлер Тоффоли.

За «Сан-Хосе» в этом матче сыграли двое россиян — защитник Дмитрий Орлов и нападающий Игорь Чернышов, они не сумели отметиться результативными действиями.

В следующем матче «Монреаль» на выезде сыграет с «Чикаго Блэкхоукс» 24 октября. «Сан-Хосе» ожидает встреча с «Оттавой Сенаторз» в столице Канады, игра пройдёт 23 октября.

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
«Офигеть!» В «Вашингтоне» ввели трогательную традицию в честь Овечкина
Видео
«Офигеть!» В «Вашингтоне» ввели трогательную традицию в честь Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android