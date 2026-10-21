«Сан-Хосе» отыгрался с 1:3 в матче с «Монреалем» и одержал победу в овертайме

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречались «Монреаль Канадиенс» и «Сан-Хосе Шаркс». Встреча, прошедшая на стадионе «Белл-центр» в Монреале, закончилась победой хозяев со счётом 3:4 в овертайме.

В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Ник Судзуки, Юрай Слафковски и Коул Кофилд. За «Сан-Хосе» забили оформивший дубль с голом в овертайме Маклин Селебрини, Майкл Миса и Тайлер Тоффоли.

За «Сан-Хосе» в этом матче сыграли двое россиян — защитник Дмитрий Орлов и нападающий Игорь Чернышов, они не сумели отметиться результативными действиями.

В следующем матче «Монреаль» на выезде сыграет с «Чикаго Блэкхоукс» 24 октября. «Сан-Хосе» ожидает встреча с «Оттавой Сенаторз» в столице Канады, игра пройдёт 23 октября.