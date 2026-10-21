«Сан-Хосе» отыгрался с 1:3 в матче с «Монреалем» и одержал победу в овертайме
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Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречались «Монреаль Канадиенс» и «Сан-Хосе Шаркс». Встреча, прошедшая на стадионе «Белл-центр» в Монреале, закончилась победой хозяев со счётом 3:4 в овертайме.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Селебрини – 13:49 1:1 Судзуки (Слафковски, Хатсон) – 16:38 2:1 Слафковски (Кофилд) – 21:49 3:1 Кофилд (Судзуки, Дано) – 34:03 3:2 Миса (Шервуд) – 45:36 3:3 Тоффоли (Селебрини, Труба) – 51:09 (pp) 3:4 Селебрини (Штенберг, Смит) – 62:13 (pp)
В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Ник Судзуки, Юрай Слафковски и Коул Кофилд. За «Сан-Хосе» забили оформивший дубль с голом в овертайме Маклин Селебрини, Майкл Миса и Тайлер Тоффоли.
За «Сан-Хосе» в этом матче сыграли двое россиян — защитник Дмитрий Орлов и нападающий Игорь Чернышов, они не сумели отметиться результативными действиями.
В следующем матче «Монреаль» на выезде сыграет с «Чикаго Блэкхоукс» 24 октября. «Сан-Хосе» ожидает встреча с «Оттавой Сенаторз» в столице Канады, игра пройдёт 23 октября.
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