«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл дома «Анахайм», «утки» уступили в четвёртом матче подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Анахайм Дакс». Встреча, прошедшая на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте, завершилась победой «островитян» со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Палат (Пажо, Дюклер) – 13:39 2:0 Эклунд (Хейнеман, Кессел) – 16:28 2:1 Ватрано (Грир, Карлссон) – 17:18 3:1 Хольмстрём (Шефер, Хорват) – 18:44 (pp) 3:2 Киллорн (Карлссон, Лакомб) – 57:20
В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, Виктор Эклунд и Симон Хольмстрём. За «Анахайм» забили Фрэнк Ватрано и Алекс Киллорн.
В воротах «Айлендерс» сыграл Илья Сорокин, за «Анахайм» также сыграл российский хоккеист — защитник Павел Минтюков, который не сумел отметиться результативными действиями.
В следующем матче «Айлендерс» дома сыграют с «Лос-Анджелес Кингз» 23 октября. «Анахайм» в тот же день ожидает выезд к «Нью-Джерси Дэвилз».
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