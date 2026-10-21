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Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Дакс, результат матча 21 октября 2026, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2026/2027

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл дома «Анахайм», «утки» уступили в четвёртом матче подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Анахайм Дакс». Встреча, прошедшая на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте, завершилась победой «островитян» со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Палат (Пажо, Дюклер) – 13:39     2:0 Эклунд (Хейнеман, Кессел) – 16:28     2:1 Ватрано (Грир, Карлссон) – 17:18     3:1 Хольмстрём (Шефер, Хорват) – 18:44 (pp)     3:2 Киллорн (Карлссон, Лакомб) – 57:20    

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, Виктор Эклунд и Симон Хольмстрём. За «Анахайм» забили Фрэнк Ватрано и Алекс Киллорн.

В воротах «Айлендерс» сыграл Илья Сорокин, за «Анахайм» также сыграл российский хоккеист — защитник Павел Минтюков, который не сумел отметиться результативными действиями.

В следующем матче «Айлендерс» дома сыграют с «Лос-Анджелес Кингз» 23 октября. «Анахайм» в тот же день ожидает выезд к «Нью-Джерси Дэвилз».

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