«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл дома «Анахайм», «утки» уступили в четвёртом матче подряд

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Анахайм Дакс». Встреча, прошедшая на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте, завершилась победой «островитян» со счётом 3:2.

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, Виктор Эклунд и Симон Хольмстрём. За «Анахайм» забили Фрэнк Ватрано и Алекс Киллорн.

В воротах «Айлендерс» сыграл Илья Сорокин, за «Анахайм» также сыграл российский хоккеист — защитник Павел Минтюков, который не сумел отметиться результативными действиями.

В следующем матче «Айлендерс» дома сыграют с «Лос-Анджелес Кингз» 23 октября. «Анахайм» в тот же день ожидает выезд к «Нью-Джерси Дэвилз».