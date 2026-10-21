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Коламбус Блю Джекетс — Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 21 октября 2026 года, счет 2:6, регулярный чемпионат НХЛ 2026/2027

«Торонто» в гостях одержал победу над «Коламбусом» в матче НХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс». Команды играли на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе. Гости одержали победу со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Кристиансен (Воронков, Ничушкин) – 02:38     1:1 Марченко (Мэттьюс, Нюландер) – 08:16 (pp)     1:2 Нюландер (Райлли, Сиссонс) – 22:26     1:3 Мэттьюс (Рословик, Коуэн) – 23:12     1:4 Коуэн (Экман-Ларссон) – 26:48 (sh)     1:5 Рословик (Райлли, Коуэн) – 32:03     2:5 Койл (Силлинджер, Андре) – 44:13     2:6 Рифай (Райлли, Рословик) – 56:58    

В составе хозяев шайбы забросили Джейк Кристиансен и Чарли Койл. У гостей отличились Кирилл Марченко, Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс, Истон Коуэн и Джек Рословик.

В следующем матче «Торонто» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Коламбус» встретится с «Вегас Голден Найтс».

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и закончится финальной серией в июне.

Календарь матчей НХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица НХЛ сезона-2026/2027
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