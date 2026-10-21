«Торонто» в гостях одержал победу над «Коламбусом» в матче НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс». Команды играли на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе. Гости одержали победу со счётом 6:2.

В составе хозяев шайбы забросили Джейк Кристиансен и Чарли Койл. У гостей отличились Кирилл Марченко, Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс, Истон Коуэн и Джек Рословик.

В следующем матче «Торонто» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Коламбус» встретится с «Вегас Голден Найтс».

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и закончится финальной серией в июне.