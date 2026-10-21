15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вашингтон Кэпиталз — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 21 октября 2026 года, счет 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2026/2027

«Лос-Анджелес» с голом Панарина обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче НХЛ
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Лос-Анджелес Кингз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в американском Вашингтоне. Гости одержали победу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Леонард (Бродзински, Бовиллье) – 09:25     2:0 Хатсон (Кайру, Чикран) – 18:35 (pp)     2:1 Кемпе (Панарин, Лаферрье) – 19:27     2:2 Панарин – 19:58     2:3 Густафссон – 47:28 (pp)     2:4 Кемпе (Панарин, Лаферрье) – 51:35     2:5 Лотон (Армиа, Хаула) – 58:15    

В составе хозяев шайбы забросили Райан Леонард и Коул Хатсон. У гостей отличились Адриан Кемпе, Артемий Панарин, Эрик Густафссон и Скотт Лотон.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Баффало Сэйбрз», а «Лос-Анджелес» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и закончится финальной серией в июне.

Календарь матчей НХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица НХЛ сезона-2026/2027
Материалы по теме
«Офигеть!» В «Вашингтоне» ввели трогательную традицию в честь Овечкина
Видео
«Офигеть!» В «Вашингтоне» ввели трогательную традицию в честь Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android