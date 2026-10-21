«Лос-Анджелес» с голом Панарина обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче НХЛ
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Лос-Анджелес Кингз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в американском Вашингтоне. Гости одержали победу со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Леонард (Бродзински, Бовиллье) – 09:25 2:0 Хатсон (Кайру, Чикран) – 18:35 (pp) 2:1 Кемпе (Панарин, Лаферрье) – 19:27 2:2 Панарин – 19:58 2:3 Густафссон – 47:28 (pp) 2:4 Кемпе (Панарин, Лаферрье) – 51:35 2:5 Лотон (Армиа, Хаула) – 58:15
В составе хозяев шайбы забросили Райан Леонард и Коул Хатсон. У гостей отличились Адриан Кемпе, Артемий Панарин, Эрик Густафссон и Скотт Лотон.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Баффало Сэйбрз», а «Лос-Анджелес» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и закончится финальной серией в июне.
Комментарии
- 21 октября 2026
-
05:52
-
04:49
-
04:48
-
04:39
-
04:36
-
04:34
-
02:32
-
02:00
-
00:25
-
00:16
- 20 октября 2026
-
23:59
-
23:55
-
23:52
-
23:50
-
23:46
-
23:40
-
23:30
-
23:27
-
23:24
-
23:23
-
23:20
-
23:16
-
23:13
-
23:09
-
23:06
-
23:02
-
23:00
-
23:00
-
22:37
-
22:25
-
22:02
-
22:00
-
21:46
-
21:38
-
21:21