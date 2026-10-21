«Лос-Анджелес» с голом Панарина обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Лос-Анджелес Кингз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в американском Вашингтоне. Гости одержали победу со счётом 5:2.

В составе хозяев шайбы забросили Райан Леонард и Коул Хатсон. У гостей отличились Адриан Кемпе, Артемий Панарин, Эрик Густафссон и Скотт Лотон.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Баффало Сэйбрз», а «Лос-Анджелес» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и закончится финальной серией в июне.