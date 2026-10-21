Арсений Грицюк голом помог «Нью-Джерси» обыграть «Колорадо» в НХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречались «Нью-Джерси Дэвилз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча, прошедшая на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке, закончилась победой хозяев со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Евангелиста (Хишир, Зигенталер) – 06:40 1:1 Ландеског (Макар, Кадри) – 14:32 2:1 Чисхольм (Евангелиста, ) – 32:33 3:1 Грицюк (Хэмилтон) – 44:39 4:1 Боквист (Браун) – 56:05 4:2 Лехконен (Бриндли, Свечков) – 56:47 4:3 Лехконен (Макар, Нельсон) – 59:55
В составе «Нью-Джерси» заброшенными шайбами отметились Люк Евангелиста, Деклан Чисхольм, российский нападающий Арсений Грицюк и Йеспер Боквист. За «Колорадо» забили Габриэль Ландеског и Арттури Лехконен, оформивший дубль.
Помимо Грицюка, из россиян в этом матче также сыграл нападающий Фёдор Свечков, представляющий «Колорадо». Форвард сделал голевую передачу.
В следующем матче «Нью-Джерси» дома сыграет с «Анахайм Дакс» 23 октября. «Колорадо» на следующий день примет у себя «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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