Арсений Грицюк голом помог «Нью-Джерси» обыграть «Колорадо» в НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречались «Нью-Джерси Дэвилз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча, прошедшая на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке, закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Нью-Джерси» заброшенными шайбами отметились Люк Евангелиста, Деклан Чисхольм, российский нападающий Арсений Грицюк и Йеспер Боквист. За «Колорадо» забили Габриэль Ландеског и Арттури Лехконен, оформивший дубль.

Помимо Грицюка, из россиян в этом матче также сыграл нападающий Фёдор Свечков, представляющий «Колорадо». Форвард сделал голевую передачу.

В следующем матче «Нью-Джерси» дома сыграет с «Анахайм Дакс» 23 октября. «Колорадо» на следующий день примет у себя «Тампа-Бэй Лайтнинг».