15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нью-Джерси Дэвилз — Колорадо Эвеланш, результат матча 21 октября 2026, счет 4:3, регулярный чемпионат НХЛ 2026/2027

Арсений Грицюк голом помог «Нью-Джерси» обыграть «Колорадо» в НХЛ
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречались «Нью-Джерси Дэвилз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча, прошедшая на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке, закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Евангелиста (Хишир, Зигенталер) – 06:40     1:1 Ландеског (Макар, Кадри) – 14:32     2:1 Чисхольм (Евангелиста, ) – 32:33     3:1 Грицюк (Хэмилтон) – 44:39     4:1 Боквист (Браун) – 56:05     4:2 Лехконен (Бриндли, Свечков) – 56:47     4:3 Лехконен (Макар, Нельсон) – 59:55    

В составе «Нью-Джерси» заброшенными шайбами отметились Люк Евангелиста, Деклан Чисхольм, российский нападающий Арсений Грицюк и Йеспер Боквист. За «Колорадо» забили Габриэль Ландеског и Арттури Лехконен, оформивший дубль.

Помимо Грицюка, из россиян в этом матче также сыграл нападающий Фёдор Свечков, представляющий «Колорадо». Форвард сделал голевую передачу.

В следующем матче «Нью-Джерси» дома сыграет с «Анахайм Дакс» 23 октября. «Колорадо» на следующий день примет у себя «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
«Офигеть!» В «Вашингтоне» ввели трогательную традицию в честь Овечкина
Видео
«Офигеть!» В «Вашингтоне» ввели трогательную традицию в честь Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android