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Мэттьюс превзошёл Овечкина по голам в первых 700 матчах регулярных чемпионатов НХЛ

Мэттьюс превзошёл Овечкина по голам в первых 700 матчах регулярных чемпионатов НХЛ
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Американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс превзошёл капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб в первых 700 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

На счету Мэттьюса 436 голов, тогда как российский форвард «Вашингтона» забросил 433 шайбы за аналогичный отрезок карьеры. Благодаря этому результату американец поднялся на седьмое место в истории лиги по количеству голов в первых 700 играх и на первое среди действующих игроков НХЛ. На шестом месте по этому показателю расположился Павел Буре, также забросивший 436 шайб за 700 первых матчей в регулярках НХЛ. Свой 436-й гол Буре забил в 697-м матче.

Абсолютный рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, забросившему 602 шайбы в первых 700 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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