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«Всё было стабильно, но такой провал…» Защитник СКА — об уходе Ларионова

«Всё было стабильно, но такой провал…» Защитник СКА — об уходе Ларионова
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Защитник СКА Алексей Маклюков выразил сожаление об уходе Игоря Ларионова с поста главного тренера команды.

– Насколько была неожиданной новость о тренерской перестановке?
– Всё в один день произошло. Никто не думал об этом. Все сидели в раздевалке, готовились к тренировке. Зашёл Игорь Николаевич, объявил о решении руководства. Пожали руки, он пожелал всем удачи. После тренировки узнали о назначении нового главного тренера. В хоккее такое бывает. Редко, но бывает.

– Как оцените свою работу с ним?
– Оценивать такого человека немного неправильно. Результат получился не очень хороший, несмотря на старт. Брали очки, всё было стабильно, но такой провал… Ничего плохого о нём не могу сказать. Рад, что удалось поработать вместе. Ему желаю всего наилучшего, – сказал Маклюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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