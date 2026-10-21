«Всё было стабильно, но такой провал…» Защитник СКА — об уходе Ларионова

Защитник СКА Алексей Маклюков выразил сожаление об уходе Игоря Ларионова с поста главного тренера команды.

– Насколько была неожиданной новость о тренерской перестановке?

– Всё в один день произошло. Никто не думал об этом. Все сидели в раздевалке, готовились к тренировке. Зашёл Игорь Николаевич, объявил о решении руководства. Пожали руки, он пожелал всем удачи. После тренировки узнали о назначении нового главного тренера. В хоккее такое бывает. Редко, но бывает.

– Как оцените свою работу с ним?

– Оценивать такого человека немного неправильно. Результат получился не очень хороший, несмотря на старт. Брали очки, всё было стабильно, но такой провал… Ничего плохого о нём не могу сказать. Рад, что удалось поработать вместе. Ему желаю всего наилучшего, – сказал Маклюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.