Защитник «Трактора» Сергей Телегин поделился эмоциями от возвращения в состав после травмы

Защитник «Трактора» Сергей Телегин рассказал о своём состоянии после возвращения в состав команды после травмы.

— Сегодня ты провёл вторую тренировку после возвращения в общую группу. Как себя чувствуешь?

— Состояние нормальное. Наконец-то! Очень рад вернуться к работе с командой! Осталось немного восстановиться, и всё будет в порядке.⠀

— Как проходило твоё восстановление? Каково тебе было смотреть хоккей со стороны с точки зрения психологии?

— Смотреть очень тяжело! Так нелепо получить травму… Причём в тот момент ещё не почувствовал повреждения, всё понял уже на скамейке, когда сменился. Самый тяжёлый момент наступает, когда кость срастается почти до конца, ты уже тренируешься в зале, выходишь на лёд, но ещё не можешь играть. Смотришь со стороны, как пацаны бьются, стараются, и не в силах им ничем помочь. Это самое досадное во всём периоде восстановления.

— Как занимался весь этот месяц? Физические упражнения не прекращал, просто меньше нагружал травмированную область?

— В целом — да, не прекращал. Это уже не первый опыт восстановления. На третий день после травмы уже ве