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Роман Ротенберг: юристы и ФХР делают всё необходимое для возвращения на мировую арену

Роман Ротенберг: юристы и ФХР делают всё необходимое для возвращения на мировую арену
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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о работе по возвращению сборной России на международные турниры.

«Наша задача — вернуться. Здесь все работают, делается огромная работа. Наши адвокаты делают всё возможное, все делают всё возможное, чтобы наши сборные вернулись. Для меня мечта — это победа на следующей Олимпиаде. Чтобы наконец-то выйти вперёд в противостоянии Канады и России. Их у нас сейчас по девять. Хочется, чтобы была 10-я звезда. Будем всё для этого делать и стремиться, чтобы это было на следующей Олимпиаде», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Ранее ФХР подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение российских команд от международных соревнований. Заседание суда пройдёт 23 октября.

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