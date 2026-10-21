«Тренерскому штабу не хватило времени». А. Коваленко — об уходе Ларионова из СКА

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко прокомментировал уход Игоря Ларионова с поста главного тренера СКА.

— В первую очередь хотел бы поддержать легенду нашего хоккея — Игоря Ларионова. Не все полностью оценили, что в своё время удалось сделать Игорю Николаевичу и его штабу в Нижнем Новгороде. Между тем в «Торпедо» они запустили целое поколение молодых хоккеистов, за счёт этого рывка Нижний Новгород отлично выглядит и сегодня, когда новый тренер Алексей Исаков развивает наследие Ларионова. Не понаслышке знаю, что многие молодые игроки «Торпедо» состоялись благодаря работе штаба Ларионова. В том числе и мой старший сын Николай.

— Тем не менее в СКА у Ларионова не получилось. Причины?

— Трудно спорить с тем, что Игорю Николаевичу не удалось сделать в СКА то, что удалось в «Торпедо». Не было стабильности в результате, один матч СКА был узнаваемым, в другом возникала анархия.

Причины? На мой взгляд, штабу Ларионова не хватило времени. У главного тренера были отличные помощники: Борис Миронов, Вадим Епанчинцев и Алексей Терещенко, шла большая работа, но она даст результат не сегодня. Тем более ставка делалась на молодых хоккеистов, для которых ошибки неизбежны. В итоге в Санкт-Петербурге ждать не стали. Это решение клуба, нужно его уважать, — цитирует Коваленко Russia-Hockey.