«Это вызывает гордость и уважение». Козлов — о победе «Салавата Юлаева» над «Металлургом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Металлургом» (5:4 Б).

– Сложный матч. Доволен, как команда билась, как выстояли во втором периоде в меньшинстве. Недоволен тем, что много набрали ненужных удалений, что чревато с «Металлургом». Мы проехали Дальний Восток, сегодня бились до конца, это вызывает гордость и уважение перед командой. Отдельное спасибо нашим болельщикам, которые как всегда здесь нас здорово поддерживали.