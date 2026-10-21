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«Это вызывает гордость и уважение». Козлов — о победе «Салавата Юлаева» над «Металлургом»

«Это вызывает гордость и уважение». Козлов — о победе «Салавата Юлаева» над «Металлургом»
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Металлургом» (5:4 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2026, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 5
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кузнецов (Ремпал, Загребин) – 01:51 (5x5)     1:1 Вовченко (Джонсон, Толчинский) – 06:51 (5x5)     2:1 Тодд (Орехов, Джонсон) – 12:13 (5x4)     3:1 Ткачёв – 19:30 (5x5)     3:2 Жаровский (Зоркин, Родуолд) – 44:06 (5x5)     3:3 Шипачёв (Цулыгин, Жаровский) – 50:08 (5x4)     3:4 Родуолд (Жаровский) – 57:55 (5x5)     4:4 Джонсон (Вовченко, Тодд) – 58:57 (5x5)     4:5 Ремпал – 65:00    

– Сложный матч. Доволен, как команда билась, как выстояли во втором периоде в меньшинстве. Недоволен тем, что много набрали ненужных удалений, что чревато с «Металлургом». Мы проехали Дальний Восток, сегодня бились до конца, это вызывает гордость и уважение перед командой. Отдельное спасибо нашим болельщикам, которые как всегда здесь нас здорово поддерживали.