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Ак Барс — Торпедо, результат матча 21 октября 2026 года, счет 1:2 Б, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Торпедо» второй раз в сезоне победило казанский «Ак Барс»
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Сегодня, 21 октября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Ак Барс» принимал «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Б
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Терехов (Денисенко) – 21:15 (5x5)     1:1 Сизов (Дыбленко) – 39:13 (5x5)     1:2 Сероух – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

У хозяев шайбу на свой счёт записал Семён Терехов. В составе «Торпедо» гол забил Антон Сизов. В серии буллитов лучше оказались гости.

В следующей игре «Ак Барс» встретится в гостях с «Трактором» 23 октября. «Торпедо» 24 октября примет минское «Ди