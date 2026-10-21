«Торпедо» второй раз в сезоне победило казанский «Ак Барс»

Сегодня, 21 октября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Ак Барс» принимал «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.

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У хозяев шайбу на свой счёт записал Семён Терехов. В составе «Торпедо» гол забил Антон Сизов. В серии буллитов лучше оказались гости.

В следующей игре «Ак Барс» встретится в гостях с «Трактором» 23 октября. «Торпедо» 24 октября примет минское «Ди