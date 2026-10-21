«Это был шок». Форвард СКА Дишковский — об уходе Ларионова из армейского клуба

Нападающий СКА Никита Дишковский высказался об отставке Игоря Ларионова с поста главного тренера петербургской команды. 18 октября армейцы объявили об увольнении 65-летнего специалиста.

— Как узнали про отставку Игоря Ларионова? Стало ли это для вас неожиданностью?

— Игорь Николаевич [Ларионов] объявил. Зашёл в раздевалку и сказал об этом. Это был шок для нас, никто не предупреждал. Мы пришли на тренировку, чтобы готовиться к следующим матчам. Для нас это правда был шок. Но это хоккей. Никто не застрахован ни от чего: ни Игорь Николаевич, ни мы. Жаль, что так получилось. Очень много он сделал лично для меня, дал мне шанс. Я только с теплотой вспоминаю его дни в команде. Ему только успехов, удачи. Надеюсь, у него всё хорошо будет дальше в тренерской карьере, — цитирует Дишковского Sport24.