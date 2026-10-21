15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это был шок». Форвард СКА Дишковский — об уходе Ларионова из армейского клуба

«Это был шок». Форвард СКА Дишковский — об уходе Ларионова из армейского клуба
Комментарии

Нападающий СКА Никита Дишковский высказался об отставке Игоря Ларионова с поста главного тренера петербургской команды. 18 октября армейцы объявили об увольнении 65-летнего специалиста.

— Как узнали про отставку Игоря Ларионова? Стало ли это для вас неожиданностью?
— Игорь Николаевич [Ларионов] объявил. Зашёл в раздевалку и сказал об этом. Это был шок для нас, никто не предупреждал. Мы пришли на тренировку, чтобы готовиться к следующим матчам. Для нас это правда был шок. Но это хоккей. Никто не застрахован ни от чего: ни Игорь Николаевич, ни мы. Жаль, что так получилось. Очень много он сделал лично для меня, дал мне шанс. Я только с теплотой вспоминаю его дни в команде. Ему только успехов, удачи. Надеюсь, у него всё хорошо будет дальше в тренерской карьере, — цитирует Дишковского Sport24.

Материалы по теме
«Тренерскому штабу не хватило времени». А. Коваленко — об уходе Ларионова из СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android