Главный тренер «Торпедо» Исаков оценил победный матч с «Ак Барсом»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1 Б) в гостевом матче.

– Непростой матч для нас. Потратили много сил в игре с «Северсталью», понимали, что в начале сегодня нам будет очень сложно. Здорово, что в первом периоде реализовали многое из запланированного. Всё решилось по буллитам, обе команды показали неплохой хоккей.

– Сегодня вы почувствовали, что играли против команды, которая делает акцент на оборону?

– Резкой разницы я не увидел, нам было сложно и дома, и в Казани. Шансы были у обеих команд. По команде соперника больших изменений мы не заметили.

– У вас был разговор с командой после матча с «Северсталью»?

– Тот матч тоже получился непростым. Было много контроля, много моментов, но слабая реализация. В первую очередь сделали акцент на этом, — цитирует Исакова сайт «Ак Барса».