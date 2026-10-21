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Главный тренер «Торпедо» Исаков оценил победный матч с «Ак Барсом»

Главный тренер «Торпедо» Исаков оценил победный матч с «Ак Барсом»
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Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1 Б) в гостевом матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Б
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Терехов (Денисенко) – 21:15 (5x5)     1:1 Сизов (Дыбленко) – 39:13 (5x5)     1:2 Сероух – 65:00    

– Непростой матч для нас. Потратили много сил в игре с «Северсталью», понимали, что в начале сегодня нам будет очень сложно. Здорово, что в первом периоде реализовали многое из запланированного. Всё решилось по буллитам, обе команды показали неплохой хоккей.

– Сегодня вы почувствовали, что играли против команды, которая делает акцент на оборону?
– Резкой разницы я не увидел, нам было сложно и дома, и в Казани. Шансы были у обеих команд. По команде соперника больших изменений мы не заметили.

– У вас был разговор с командой после матча с «Северсталью»?
– Тот матч тоже получился непростым. Было много контроля, много моментов, но слабая реализация. В первую очередь сделали акцент на этом, — цитирует Исакова сайт «Ак Барса».

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