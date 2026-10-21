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Дыняк: хочется попросить болельщиков поддержать «Ак Барс» в этот тяжёлый момент

Дыняк: хочется попросить болельщиков поддержать «Ак Барс» в этот тяжёлый момент
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:2 Б) в домашнем матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Б
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Терехов (Денисенко) – 21:15 (5x5)     1:1 Сизов (Дыбленко) – 39:13 (5x5)     1:2 Сероух – 65:00    

– Давайте подведём итоги матча. Что сегодня получилось, а что нет?
– Тяжело так что-то сказать, была обоюдоострая игра, но мы не реализовали свои моменты.

– Как поправлять реализацию?
– Больше бросать, играть под воротами.

– У вас сегодня был 400-й матч в КХЛ, придавали ли какое-то значение этому?
– Да я на самом деле узнал это только перед игрой, было приятно. Большая честь выступать в «Ак Барсе», таком большом клубе с историей. Хочется, конечно, лучше играть, но сейчас где-то у нас не получается, будем работать. Хочется