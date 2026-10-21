Дыняк: хочется попросить болельщиков поддержать «Ак Барс» в этот тяжёлый момент

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:2 Б) в домашнем матче.

– Давайте подведём итоги матча. Что сегодня получилось, а что нет?

– Тяжело так что-то сказать, была обоюдоострая игра, но мы не реализовали свои моменты.

– Как поправлять реализацию?

– Больше бросать, играть под воротами.

– У вас сегодня был 400-й матч в КХЛ, придавали ли какое-то значение этому?

– Да я на самом деле узнал это только перед игрой, было приятно. Большая честь выступать в «Ак Барсе», таком большом клубе с историей. Хочется, конечно, лучше играть, но сейчас где-то у нас не получается, будем работать. Хочется