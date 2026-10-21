Анвар Гатиятулин высказался о домашнем поражении «Ак Барса» от «Торпедо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о домашнем поражении в матче с «Торпедо» (1:2 ОТ).

– Понятно, что было желание порадовать наших болельщиков. Игра могла повернуться в обе стороны. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Ранее вы говорили о более закрытом хоккее. Как команде удаётся адаптироваться к этой игре и соответствовать требованиям, которые вы предъявляете?

– Мы будем строить игру так, чтобы максимально эффективно использовать наш ресурс, наши возможности. Не сказал бы, что мы ушли в закрытый хоккей. В предыдущих двух матчах правильно распоряжались шайбой и создавали достаточно хорошие моменты в зоне атаки. Нам нужна стабильность на протяжении всех 60 минут, чтобы она переносилась от матча к матчу.

График сейчас непростой, поэтому на первый план выходит