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Анвар Гатиятулин высказался о домашнем поражении «Ак Барса» от «Торпедо»

Анвар Гатиятулин высказался о домашнем поражении «Ак Барса» от «Торпедо»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о домашнем поражении в матче с «Торпедо» (1:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Б
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Терехов (Денисенко) – 21:15 (5x5)     1:1 Сизов (Дыбленко) – 39:13 (5x5)     1:2 Сероух – 65:00    

– Понятно, что было желание порадовать наших болельщиков. Игра могла повернуться в обе стороны. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Ранее вы говорили о более закрытом хоккее. Как команде удаётся адаптироваться к этой игре и соответствовать требованиям, которые вы предъявляете?
– Мы будем строить игру так, чтобы максимально эффективно использовать наш ресурс, наши возможности. Не сказал бы, что мы ушли в закрытый хоккей. В предыдущих двух матчах правильно распоряжались шайбой и создавали достаточно хорошие моменты в зоне атаки. Нам нужна стабильность на протяжении всех 60 минут, чтобы она переносилась от матча к матчу.

График сейчас непростой, поэтому на первый план выходит