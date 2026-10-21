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«Разбазарили кучу голевых моментов». Козырев — о поражении «Северстали» от «Шанхая»

«Разбазарили кучу голевых моментов». Козырев — о поражении «Северстали» от «Шанхая»
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал крупное поражение от «Шанхайских Драконов» (1:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2026, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 5
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Мюррей (Саттер, Оттенбрайт) – 04:09 (5x5)     0:2 Чен (Петан, Яшкин) – 08:01 (5x5)     0:3 Мингачёв (Эддисон) – 27:40 (5x5)     0:4 Мюррей (Петан, Чичек) – 39:45 (5x5)     0:5 Барулин – 52:44 (5x5)     1:5 Иванцов (Лишка, Фомин) – 58:06 (5x5)    

«Сегодняшний матч мы проиграли ввиду того, что изначально разбазарили кучу голевых моментов. Это привело к тому, что мы упустили нить игры. Хотя во втором периоде были моменты, но, увы, реализация у нас сегодня хромала. Соперник обладает набором игроков, у которых высокие хоккейные навыки, они свои моменты использовали», — приводит слова Козырева