«Разбазарили кучу голевых моментов». Козырев — о поражении «Северстали» от «Шанхая»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал крупное поражение от «Шанхайских Драконов» (1:5).

«Сегодняшний матч мы проиграли ввиду того, что изначально разбазарили кучу голевых моментов. Это привело к тому, что мы упустили нить игры. Хотя во втором периоде были моменты, но, увы, реализация у нас сегодня хромала. Соперник обладает набором игроков, у которых высокие хоккейные навыки, они свои моменты использовали», — приводит слова Козырева