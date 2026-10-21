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Митч Лав оценил крупную победу «Шанхайских Драконов» над «Северсталью»

Митч Лав оценил крупную победу «Шанхайских Драконов» над «Северсталью»
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав оценил победный матч с «Северсталью» (5:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2026, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 5
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Мюррей (Саттер, Оттенбрайт) – 04:09 (5x5)     0:2 Чен (Петан, Яшкин) – 08:01 (5x5)     0:3 Мингачёв (Эддисон) – 27:40 (5x5)     0:4 Мюррей (Петан, Чичек) – 39:45 (5x5)     0:5 Барулин – 52:44 (5x5)     1:5 Иванцов (Лишка, Фомин) – 58:06 (5x5)    

— Это был очень важный матч для нас. Понимали, что соперник в последнее время играет очень здорово. Сегодня наш вратарь очень хорошо сыграл – в начале матча совершил ключевые сейвы, которые дали нам возможность успокоить игру и прийти в себя. Также наше меньшинство сегодня здорово сыграло – пять раз выстояли, большие молодцы. Это был очень важный матч с сильным соперником. Важные два очка на выезде – сегодня порадуемся победе.

— 25 силовых приёмов у вас против девяти у «Северстали» — это осознанная ставка на жёсткую игру, чтобы сбить темп соперника?
— У меня на это есть два ответа. Первое: о