Митч Лав оценил крупную победу «Шанхайских Драконов» над «Северсталью»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав оценил победный матч с «Северсталью» (5:1).

— Это был очень важный матч для нас. Понимали, что соперник в последнее время играет очень здорово. Сегодня наш вратарь очень хорошо сыграл – в начале матча совершил ключевые сейвы, которые дали нам возможность успокоить игру и прийти в себя. Также наше меньшинство сегодня здорово сыграло – пять раз выстояли, большие молодцы. Это был очень важный матч с сильным соперником. Важные два очка на выезде – сегодня порадуемся победе.

— 25 силовых приёмов у вас против девяти у «Северстали» — это осознанная ставка на жёсткую игру, чтобы сбить темп соперника?

— У меня на это есть два ответа. Первое: о