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Главный тренер ЦСКА Никитин: мне очень интересно, как мы среагируем на поражение

Главный тренер ЦСКА Никитин: мне очень интересно, как мы среагируем на поражение
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о гостевом поражении от «Спартака» (0:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Комтуа (Орлов, Королёв) – 24:38 (5x5)     2:0 Ярош – 59:33 (en)    

«Спартак» с победой, мы сегодня недостаточно были настойчивы, чтобы победить. Второе поражение от этого соперника? Хорошая мотивация для ребят – два поражения. Мало агрессии было у ЦСКА сегодня? Абсолютно так. Настойчивости не хватило, мы хотели первым же шансом забить, вратарь у соперника хороший, его нужно было заставить ошибаться, а мы этого не делали. Всё закономерно.

Победная серия расслабила команду? Парни — молодчики, держали уровень достаточно долго. Интересно сейчас, как мы среагируем на поражение. Мне как тренеру это очень интересно. Сильные команды умеют реагировать и на победы, и на поражения, как мы умеем реагировать на победы, мы показали, теперь посмотрим, как среагируем на поражение. У нас есть своя игра, мы от неё сегодня отошли, агрессия – часть игры любой команды, которая хочет выиграть. Мы об этом разговариваем, тренируем это, требуем от ребят. Но мы не роботы, чтобы конвейер работал. Здесь важна реакция, ошибаются, проигрывают и выигрывают все, важн