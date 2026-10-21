15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Жамнов ответил, был ли победный матч с ЦСКА лучшим для «Спартака» в сезоне

Алексей Жамнов ответил, был ли победный матч с ЦСКА лучшим для «Спартака» в сезоне
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил победный домашний матч с ЦСКА (2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Комтуа (Орлов, Королёв) – 24:38 (5x5)     2:0 Ярош – 59:33 (en)    

– С ребятами разговаривали перед игрой, что надо сыграть правильно. Мы играли против хорошей сильной команды, они здорово действуют в обороне. У нас первые 20 минут игры не было контроля шайбы, мы не держали её в зоне атаки, не контролировали её. У нас не было той злости и агрессии, которые мы просили от ребят. Но в целом хотел бы сказать, что сегодня была команда, очень хорошая командная победа.

— Была ли по деталям это лучшая игра в сезоне?
— Соглашусь, очень правильно сыграли третий период. Старались играть без потерь, переводить шайбу в зону соперника, по возможности её там задерживать и не забывать про угрозы. Соперник довольно-таки сильный, один из сильнейших на данный момент в лиге, если посмотреть состав. Эта командная победа очень дорога сегодня, ребята старались и бились.

— Не сработало большинство?
— И ЦСКА здорово действовал, и наши игроки передерживали шайбу. Больше наши ошибки, — цитирует Жамнова сайт КХЛ.