Алексей Жамнов ответил, был ли победный матч с ЦСКА лучшим для «Спартака» в сезоне

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил победный домашний матч с ЦСКА (2:0).

– С ребятами разговаривали перед игрой, что надо сыграть правильно. Мы играли против хорошей сильной команды, они здорово действуют в обороне. У нас первые 20 минут игры не было контроля шайбы, мы не держали её в зоне атаки, не контролировали её. У нас не было той злости и агрессии, которые мы просили от ребят. Но в целом хотел бы сказать, что сегодня была команда, очень хорошая командная победа.

— Была ли по деталям это лучшая игра в сезоне?

— Соглашусь, очень правильно сыграли третий период. Старались играть без потерь, переводить шайбу в зону соперника, по возможности её там задерживать и не забывать про угрозы. Соперник довольно-таки сильный, один из сильнейших на данный момент в лиге, если посмотреть состав. Эта командная победа очень дорога сегодня, ребята старались и бились.

— Не сработало большинство?

— И ЦСКА здорово действовал, и наши игроки передерживали шайбу. Больше наши ошибки, — цитирует Жамнова сайт КХЛ.