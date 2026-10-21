Результаты матчей КХЛ на 21 октября 2026 года

Сегодня, 21 октября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 21 октября 2026 года:

«Адмирал» — «Барыс» — 5:4 ОТ;

«Металлург» — «Салават Юлаев» — 4:5 Б;

«Северсталь» — «Шанхайские Драконы» — 1:5;

«Ак Барс» — «Торпедо» — 1:2 Б;

«Спартак» — ЦСКА — 2:0.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 26 очками после 17 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 30 очков в 19 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.