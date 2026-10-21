Результаты матчей ВХЛ на 21 октября 2026 года

Сегодня, 21 октября, прошли четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 21 октября 2026 года:

«Магнитка» — ХК «Норильск» — 2:3 ОТ;

«Южный Урал» — «Сокол» — 1:3;

«Нефтяник» — ЦСК ВВС — 3:2 ОТ;

«Дизель» — «Буран» — 0:4.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 26 очков в 17 матчах. Второе место занимает АКМ с 25 очками после 17 встреч. Тройку замыкает «Буран» (24 очка в 15 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.