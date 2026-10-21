Сегодня, 21 октября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 21 октября 2026 года:

«Сибирские Снайперы» — «Чайка» — 2:5;

«Омские Ястребы» — «Ирбис» — 5:6 Б;

МХК «Молот» — «АКМ-Юниор» — 4:6;

«Красная Армия» — «Красная Машина Юниор» — 4:3 ОТ;

«Локо-76» — «Толпар» — 2:5.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 20 очками после 12 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Чайка», набравшая 18 очков после 12 матчей.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.