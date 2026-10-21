«Бостон» продлил контракт с Маратом Хуснутдиновым на три года

«Бостон Брюинз» продлил контракт с российским форвардом Маратом Хуснутдиновым на три года, сообщает пресс-служба команды. Кэпхит соглашения составил $ 3,95 млн.

Хуснутдинов за свою карьеру в НХЛ успел поиграть за два клуба — «Миннесоту Уайлд» и «Бостон Брюинз». За время выступления в лиге, начиная с сезона-2023/2024, на счету хоккеиста 178 матчей и 54 очка в регулярных чемпионатах.

В составе «Бостона» Хуснутдинов суммарно провёл 111 встреч в регулярных чемпионатах, набрав в них 43 очка (20 голов и 23 передачи). Также на его счету шесть матчей в плей-офф. В текущем сезоне россиянин провёл 10 матчей и набрал пять очков — забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.