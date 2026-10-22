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Тренер «Лос-Анджелеса» высказался о победе в матче с «Вашингтоном», упомянув Панарина

Тренер «Лос-Анджелеса» высказался о победе в матче с «Вашингтоном», упомянув Панарина
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Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Питер Лавиолетт высказался о победе над «Вашингтон Кэпиталз» (5:2) в матче НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Леонард (Бродзински, Бовиллье) – 09:25     2:0 Хатсон (Кайру, Чикран) – 18:35 (pp)     2:1 Кемпе (Панарин, Лаферрье) – 19:27     2:2 Панарин – 19:58     2:3 Густафссон – 47:28 (pp)     2:4 Кемпе (Панарин, Лаферрье) – 51:35     2:5 Лотон (Армиа, Хаула) – 58:15    

«Думаю, очень важным стал отрезок в концовке первого периода, когда нам удалось забросить две шайбы за одну смену, — сказал Лавиолетт, отвечая на вопрос о том, за счёт чего его команда добилась победы. — Сначала забиваешь один гол и думаешь, что сократил отставание вдвое. А затем в той же смене быстро забрасываешь ещё одну шайбу. На мой взгляд, это имело огромное значение.

Это позволило нам подойти к третьему периоду в хорошей ситуации. Мне очень понравилась наша игра в заключительной двадцатиминутке и то, как команда отреагировала на происходящее, чтобы добиться победы. Мы получили отличную игру от нашего первого звена с Алексом Лаферрьером, Панариным и Кемпе. Думаю, наш вратарь сегодня был великолепен. Дарси здорово сыграл за нас», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт «Вашингтон Кэпиталз».

В этой встрече российский нападающий Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал две передаче.

В следующем матче «Лос-Анджелес Кингз» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».

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