«Нельзя допускать такую ошибку». Тренер «Вашингтона» — о поражении в матче с «Кингз»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери разобрал пропущенные голы команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (2:5).

«В первом случае соперник убежал в контратаку с численным преимуществом. Соперник провёл смену, но у нас всё равно должен был остаться игрок в той зоне. Нельзя допускать такую ошибку в самой концовке периода. Это было неразумно.

Во втором случае мы неудачно сыграли у борта. Бродзински немного не повезло с отскоком, но мы всё равно должны были лучше распорядиться шайбой. При такой борьбе у борта она не должна отскакивать в центр площадки», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Баффало Сэйбрз».