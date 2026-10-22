«Нельзя допускать такую ошибку». Тренер «Вашингтона» — о поражении в матче с «Кингз»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери разобрал пропущенные голы команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (2:5).
НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Леонард (Бродзински, Бовиллье) – 09:25 2:0 Хатсон (Кайру, Чикран) – 18:35 (pp) 2:1 Кемпе (Панарин, Лаферрье) – 19:27 2:2 Панарин – 19:58 2:3 Густафссон – 47:28 (pp) 2:4 Кемпе (Панарин, Лаферрье) – 51:35 2:5 Лотон (Армиа, Хаула) – 58:15
«В первом случае соперник убежал в контратаку с численным преимуществом. Соперник провёл смену, но у нас всё равно должен был остаться игрок в той зоне. Нельзя допускать такую ошибку в самой концовке периода. Это было неразумно.
Во втором случае мы неудачно сыграли у борта. Бродзински немного не повезло с отскоком, но мы всё равно должны были лучше распорядиться шайбой. При такой борьбе у борта она не должна отскакивать в центр площадки», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.
В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Баффало Сэйбрз».
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