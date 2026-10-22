Расписание матчей МХЛ на 22 октября 2026 года

Сегодня, 22 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 22 октября 2026 года (время московское):

13:00. «Академия СКА» — «Красная Машина Атлант»;

14:30. «Кузнецкие Медведи» — «Снежные Барсы»;

17:00. МХК «Молот» — «АКМ-Юниор»;

18:30. «Локо» — «Динамо-Шинник»;

18:30. МХК «Спартак» — «Академия Михайлова»;

19:00. «СКА-1946» — «Крылья Советов».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 20 очками после 12 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Чайка», набравшая 18 очков после 12 матчей.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.