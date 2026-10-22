Результаты матчей НХЛ на 22 октября 2026 года

В ночь с 21 на 22 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ в ночь с 21 на 22 октября 2026 года:

«Баффало Сэйбрз» — «Филадельфия Флайерз» — 1:3;

«Оттава Сенаторз» — «Флорида Пантерз» — 5:1.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Вегас Голден Найтс» с 16 очками после 11 игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набрав 17 очков в 11 матчах.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.