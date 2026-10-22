«Трактор» обменял в «Сибирь» нападающего Александра Кисакова

«Сибирь» совершила обмен с хоккейный клубом «Трактор», в результате которого новосибирскую команду пополнил 23-летний нападающий Александр Кисаков. «Трактор» получил денежную компенсацию.

Воспитанник нижегородской школы хоккея в 2012 году перебрался в Москву, с сезона-2018/2019 выступал за «Динамо» в МХЛ. Под руководством Ярослава Люзенкова стал обладателем Кубка Харламова вместе с МХК «Динамо» в 2021 году. В следующем сезоне дебютировал за основную команду «Динамо» в КХЛ, всего в лиге на счету нападающего 29 матчей, одна шайба и три результативные передачи за «Динамо» и «Трактор».

На драфте НХЛ 2021 года был выбран во втором раунде под общим 53-м номером клубом «Баффало Сэйбрз». Провёл три сезона в фарм-клубе «Баффало» из АХЛ «Рочестер Американс», сыграл там 93 матча, забросил 14 шайб и отдал 11 передач.