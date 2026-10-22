В «Сибири» прокомментировали приход в команду форварда Кисакова

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов прокомментировал обмен нападающего Александра Кисакова из «Трактора».

«Подписание Александра Кисакова – это креатура главного тренера. Мы не изменяем собственной концепции и придерживаемся курса на омоложение команды. В своё время Александр набирал много очков, забивал и создавал моменты, а под руководством Ярослава Люзенкова становился чемпионом МХЛ вместе с МХК «Динамо». Дадим шанс этому креативному нападающему, верим, что он добавит нам скорости и результативности в атаке», — цитирует Крутохвостова пресс-служба клуба.

Всего в КХЛ на счету нападающего 29 матчей, одна шайба и три результативные передачи за московское «Динамо» и «Трактор».