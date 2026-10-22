«Лада» и «Трактор» совершили обмен нападающими

«Лада» и «Трактор» совершили обмен. Нападающий Андрей Чивилёв продолжит карьеру в Челябинске. В обратном направлении отправятся нападающие Алексей Рыкманов и Вадим Шавеко, а также денежная компенсация.

На счету Рыкманова 69 матчей в КХЛ, две заброшенные шайбы и пять результативных передач. Нападающий входит в топ-10 лиги по количеству силовых приёмов: в 14 матчах текущего сезона он провёл 40 силовых приёмов, а всего за время выступления в КХЛ — 151.

Шавеко обладает опытом выступлений во Всероссийской хоккейной лиге: 245 матчей и 69 (41+28) очков. Нападающий активно вступает в борьбу и помогает команде в обороне: 163 силовых приёма и 54 заблокированных броска.