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Волков — о приходе Чивилёва в «Трактор»: он быстро выйдет на ещё более высокий уровень

Волков — о приходе Чивилёва в «Трактор»: он быстро выйдет на ещё более высокий уровень
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался о приходе в команду нападающего Андрея Чивилёва в результате обмена с «Ладой».

«В лице Андрея Чивилёва «Трактор» получил центрального нападающего, дающего нужное качество в атаке. Он находится в идеальном для игрока возрасте — 26 лет, и на протяжении нескольких сезонов показывал поступательное развитие в лиге, в прошлом чемпионате став одним из лидеров «Лады».

Скотт Гордон оценил сильные качества Чивилёва, отметив хорошее катание, умение здорово работать с шайбой и эффективно действовать под давлением. Контракт с хоккеистом рассчитан до конца нынешнего сезона, но мы уверены, что в Челябинске он быстро выйдет на ещё более высокий уровень, раскроет заложенный потенциал и станет частью коллектива чёрно-белых на долгое время. Также клуб благодарит Алексея Рыкманова за честный труд и желает ему успехов», — цитирует Волкова пресс-служба клуба.

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