«Сибирь» отстранила от работы главного тренера молодёжной команды и его ассистента

«Сибирь» приняла решение отстранить от работы главного тренера молодёжной команды «Сибирские Снайперы» Эдуарда Волкова и ассистента главного тренера Дмитрия Яковлева.

«Вчера после игры «Снайперов» я зашёл в раздевалку и объявил о принятом решении – отстранить от работы Эдуарда Волкова и Дмитрия Яковлева до начала следующей недели. Хочу сразу обозначить, результат матчей с «Чайкой» и турнирное положение команды на это решение не повлияли. Это больше мера перезагрузки, так сказать, взгляд со стороны.

На следующий день у нас состоялся мужской профессиональный разговор. Я считаю Эдуарда Владимировича хорошим специалистом, но мы сошлись во мнении, что он перерос МХЛ. Отсюда – завышенные требования к имеющимся у нас игрокам со всеми вытекающими последствиями. Претензий и обид по итогам разговора у нас друг к другу не осталось, а на ближайшие домашние матчи исполняющим обязанности главного тренера «Сибирских Снайперов» назначен Владимир Геннадьевич Первушин», — цитирует генерального директора «Сибири» Льва Крутохвостова пресс-служба клуба.