15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг высказался о возможности проведения матчей между клубами НХЛ и КХЛ

Роман Ротенберг высказался о возможности проведения матчей между клубами НХЛ и КХЛ
Комментарии

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мыслями относительно возможности проведения матчей между клубами КХЛ и НХЛ.

«Это вопрос серьёзный. Здесь важно начать двигаться вперёд шаг за шагом. Это серьёзный, коммерческий, огромный вопрос. Посмотрите, какие у них выручки. И там все эти детали. Уверен, что это возможно, это в будущем будет. Сейчас мы идём шаг за шагом. Потепление отношений, как правильно вы сказали, – это уже большой шаг вперёд», – цитирует Ротенберга «РБ Спорт».

Ранее, 15 октября, спецпредставитель президента США Паоло Замполли также положительно оценил возможность проведения матча между хоккеистами двух лиг, назвав такую встречу осуществимой.

Материалы по теме
Борис Ротенберг-старший оценил, может ли Овечкин занять руководящую должность в ФХР