Роман Ротенберг высказался о возможности проведения матчей между клубами НХЛ и КХЛ

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мыслями относительно возможности проведения матчей между клубами КХЛ и НХЛ.

«Это вопрос серьёзный. Здесь важно начать двигаться вперёд шаг за шагом. Это серьёзный, коммерческий, огромный вопрос. Посмотрите, какие у них выручки. И там все эти детали. Уверен, что это возможно, это в будущем будет. Сейчас мы идём шаг за шагом. Потепление отношений, как правильно вы сказали, – это уже большой шаг вперёд», – цитирует Ротенберга «РБ Спорт».

Ранее, 15 октября, спецпредставитель президента США Паоло Замполли также положительно оценил возможность проведения матча между хоккеистами двух лиг, назвав такую встречу осуществимой.