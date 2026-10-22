КХЛ представила форму команд на Матч звёзд с белорусским орнаментом

Представлены игровые джерси команд на Фонбет Матче звёзд КХЛ — 2027, который пройдёт 6-7 февраля в Минске. В основе дизайна – василёк, символ Беларуси, эмблема звёздного уикенда и мотивы белорусской вышивки.

В едином визуальном стиле разработан весь комплект экипировки команды: шлем, перчатки, шорты и гамаши. Палитра цветов формы включает в себя салатовый, голубой, белый и ярко-синий, все они представлены в логотипе Фонбет Матча звёзд КХЛ.

Фото: КХЛ

«Графические элементы формы – отсылка к месту проведения звёздного уикенда. По своему принципу построения они напоминают традиционную белорусскую вышивку, но интерпретированы в современном спортивном ключе. Это одна из главных черт дизайна: народные мотивы представлены без буквального цитирования орнаментов», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.