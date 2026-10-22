«Провокация, с которой мы разберёмся». Генеральный директор «Сибири» о словах агента Бека

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов отреагировал на информацию, что Тейлор Бек нашёл свою форму разбросанной в комнате, где стирают бельё, о чём ранее сообщил агент хоккеиста Алёша Пилко. 18 октября «Сибирь» поместила Бека в список отказов. Ни один клуб КХЛ не забрал игрока, в итоге его командировали в «Динамо-Алтай».

«Это полный бред. Что мы видим – баулы разобраны перед стиркой, чьи это вещи? Агент – прямое заинтересованное лицо, зависит от игрока. Это провокация, с которой мы обязательно разберёмся, посмотрим камеры», – цитирует Крутохвостова ТАСС.

35-летний хоккеист набрал 5 (2+3) очков в 11 играх текущего сезона КХЛ.